Recibe SLP 10.5 mdp por internos del fuero federal

En lo que va del 2025, se han ejercido 10.5 millones de pesos provenientes de la federación, por concepto del 'Socorro de ley', informó Nohemí Proal Huerta, secretaria ejecutiva del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

Dicho rubro consiste en que la administración federal facilita una aportación económica al Gobierno del Estado por cada persona privada de libertad por un delito federal, interna en una cárcel estatal.

La funcionaria estatal refirió que los 10.5 millones de pesos, se destinaron a obras de rehabilitación en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) femenil de Xolol, ubicado en el municipio de Tancanhuitz.

Precisó que la inversión se hizo mediante un convenio de colaboración entre la Secretaría del Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí