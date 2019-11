Recibirá SLP 380 mdp correspondientes al Insabi

La entidad potosina recibirá en 2020 por lo menos el mismo presupuesto de este año, correspondiente al Insabi (antes Seguro Popular), es decir, un monto de mil 380 millones de pesos, precisó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (Ssa).

Contextualizó que, con la reciente desaparición del Seguro Popular, y en su lugar la conformación del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi), inició un proceso en donde esa institución debe de emitir sus reglamentos y reglas de operación.

Aclaró que todavía se desconoce el procedimiento de la entrega presupuestal, pues el Insabi se encuentra en la definición del mismo, por lo tanto, una vez establecido la legislación y reglamentación "ya nosotros tendremos claridad" para empatar la reglamentación local.

En entrevista, estimó que las reglas de operación del Instituto quedarán establecidas en alrededor de 60 días.

Rangel Martínez matizó que continúan las afiliaciones al Seguro Popular, porque está en desarrollo la transición, sin embargo, ya no será necesario afiliarse, toda vez que la ley prevé, que con acreditar la nacionalidad mexicana basta para recibir el servicio "y estamos esperando cómo se va a hacer la identificación de los que tienen seguridad social y los que no lo tienen, de tal manera que no haya duplicidad de atención".

"Lo que sí, puedo yo en este momento decirles, es lo que está contemplado y se validó en la ley, y es que las entidades federativas van a recibir por los menos el mismo presupuesto que recibieron el año anterior", acotó.