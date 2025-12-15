Recibiría Pozos 45% más dinero que en este año

Si el Pleno del Congreso del Estado aprueba este lunes la propuesta de Ley de Ingresos de Villa de Pozos tal como fue validada en comisiones, este municipio dispondrá en 2026 de un incremento superior al 45 por ciento de su gasto con respecto a lo que su gobierno ejerció en este 2025.

Este año, el Poder Legislativo aprobó una Ley de Ingresos para Villa de Pozos por 583 millones 997 mil 643.60 pesos. En comparación, la propuesta para 2026 es por 848 millones 88 mil 636.48 pesos. La diferencia entre ambas propuestas es de 264 millones 94 mil 992.88 pesos, lo que significa un 45.22 por ciento de aumento.

La exdelegación estaría ejerciendo, en 2026, el 22.16 por ciento del gasto autorizado al Ayuntamiento de San Luis Potosí en este 2025, es decir, casi la cuarta parte del presupuesto de la capital.

Del tema del presupuesto 2026, la actual concejal presidente, Martha Patricia Aradillas Aradillas, ha mencionado que entre las prioridades estarán la ejecución de más obra pública, particularmente nuevas pavimentaciones y rehabilitaciones de vialidades ya existentes, así como fortalecer los servicios municipales y los programas sociales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Hoy 15 de diciembre, las y los diputados aprobarán las leyes de Ingresos municipales pendientes antes de irse de vacaciones.