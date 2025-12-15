Alexis Vega dedica título con Toluca a la afición de Chivas

La gran figura de la Final del Apertura 2025 de la Liga MX fue, sin duda alguna, Alexis Vega, delantero de los Diablos Rojos de Toluca, quien, pese a estar lesionado, ingresó al campo y con nervios de acero marcó el penalti decisivo.

El gol del jugador de la Selección Mexicana, quien apunta a ser uno de los líderes en el equipo de Javier Aguirre, desató la locura de la afición escarlata, que sufrió como pocas veces en casa.

Con el trofeo en las manos y en uno de los mejores momentos de su carrera, Vega no se olvidó de su pasado con Chivas y, en plena celebración, dedicó la victoria ante Tigres a los fanáticos rojiblancos.

En entrevista con Fox, Vega recordó la forma en la que Tigres le quitó la oportunidad de ser campeón en Guadalajara, recalcó que le debían una y agradeció a los fanáticos tapatíos por su apoyo.

"Muy contento de poder tener la revancha en casa, Tigres me debía una, me la quité con mis Chivas, no la pude levantar allá en el Estadio Akron. Esto va para los chivahermanos que estuvieron conmigo. Se hablará misa sobre si somos grandes; a nosotros lo que nos importa es ser ganadores. Toluca va a ser incómodo", mencionó en plena cancha.

Vega, quien compartió su ilusión por llegar a la Copa del Mundo de 2026, agregó que el club buscará levantar el tricampeonato en el torneo que viene.

"Esa es la idea: viene el Mundial, no jugaré la liguilla, pero tenemos un gran plantel. Llegarán refuerzos y estamos listos para buscar el tricampeonato", finalizó.