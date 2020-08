Reclama Cruz Roja 1mdp a la alcaldía

La delegación estatal de la Cruz Roja se quejó de que a casi cinco años de que el gobierno federal ordenara canalizarA una partida de 1.4 millones de pesos a través de la alcaldía capitalina, apenas ha recibido 400 mil pesos.

En entrevista, el delegado de la institución, Jesús de la Maza Jiménez, explicó que el 8 de septiembre de 2015, el Gobierno Federal asignó un millón 400 mil pesos a la institución, a través del Ayuntamiento capitalino, sin embargo, a la fecha solamente se han registrado cuatro pagos parciales de 100 mil pesos cada uno.

De la Maza Jiménez, delegado estatal de Cruz Roja Mexicana explicó que el recurso estaba previsto para la construcción de una banqueta en el Centro Universitario de la Salud, ubicado en la prolongación Coronel Romero.

La Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado fue la instancia receptora, para que a su vez canalizará el dinero al gobierno capitalino y, éste a la delegación estatal, precisó.

La administración de Mario García Valdez debió ser la que entregara el apoyo a la Cruz Roja, sin embargo, no lo hizo. También pasó el gobierno de Ricardo Gallardo Juárez, sin que se normalizara la situación. De hecho, con él, las aportaciones del municipio bajaron.

Hasta la actual administración empezó a pagarse, relató, pero sólo una parte de los recursos.

"Yo no sé a dónde, qué o cómo (...) Justo es que nos entreguen lo que nos mandó el Gobierno Federal", exigió.

Informó que sostuvo una reunión en mayo pasado con el alcalde Xavier Nava Palacios para solicitarle el citado pago pendiente, quien respondió que se verificaría la situación.

El funcionario reveló además que la alcaldía de Soledad de Graciano Sánchez no ha otorgado un solo centavo. "Aunque está el ingeniero Hwernández Villafuerte, quien es una excelente persona, pues no sé qué tipo de líneas tengan, pero a la Cruz Roja no le da nada".

La institución, dijo, tiene documentos que respaldan la transferencia y que "los recursos venían perfectamente etiquetados para la Cruz Roja".