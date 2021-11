Reclamos y enojo en vacunación anticovid

En el primer día programado para la vacunación de personas de 18 años o más, en la Fenapo, se acabaron las dosis y más de un millar de personas que se encontraban en fila no alcanzaron; la jornada cerró con reclamos a gritos por el tiempo de espera perdido, la desorganización, el ingreso de personas que no hicieron fila y la ausencia de un responsable con suficiente información para explicar si habrá vacunas suficientes hoy y cómo atenderán a la gente.

Una "servidora de la Nación" sugirió a los inconformes que se presentaran hoy "desde las cuatro de la mañana" para asegurarse de recibir dosis, porque no podía asegurar que alcanzaran. Sólo consiguió que la molestia se encendiera más.

"¡Portazo!, ¡portazo!", sugirieron coreando jóvenes que habían perdido ahí su tiempo en vano; otros reclamaban la presencia del delegado del Bienestar, Gabino Morales. Servidores con chaleco color vino no atinaban a satisfacer las dudas sobre la disponibilidad de vacuna hoy, los tiempos de espera y con quién podían dirigirse en caso de no alcanzar.

De Gabino Morales y de la coordinadora estatal de vacunación, la delegada del IMSS María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, nadie en la Fenapo supo dar razón. Más tarde, la delegación del IMSS distribuyó un boletín... sobre el cuidado de los ojos para evitar la enfermedad del queratocono.

"A ver, yo te cargo en hombros y tú le explicas a la gente que ya no hay vacuna y cómo lo van a resolver. No se van y ahí siguieron porque ustedes nunca explicaron que ocurrirá. O traigan a alguien que se haga responsable y dé la cara, díganos con quién porque a ustedes nada más los mandan al frente sin saber", le exponía un hombre con camisola de una industria a un atolondrado muchacho de chaleco vino.

A las 17:24 horas, en el puesto de atención a receptores ubicado en de la Feria Nacional Potosina, una fila muy larga esperaba su turno, sin fichas que pudieran dar cuenta del número exacto de vacunas disponibles. Cuando personal que se encontraba en el sitio avisó que solo había quinientas, se generaron descontento, reclamos y jaloneos e incluso algunos invadieron el turno de otros.

Justo cuando reclamaban la presencia del delegado de Programas del Bienestar, Gabino Morales, el propio personal dejó pasar a personas que no se encontraban en filas para recibir las dosis, en el acceso habilitado en la avenida Francisco Martínez de la Vega.

El enojo por los que se colaron acicateó la frustración algunos de los trabajadores que habían pedido permiso en sus empleos para ir a vacunarse: "Tú a mí me vacunas porque ya me hiciste perder todo mi turno y no me darán otro!", reclamaba una mujer alta y robusta, y detrás de ella otras mujeres más, presumiblemente trabajadoras de industria.

Una joven obrera, "Liz", pidió a una reportera que le compartiera el video de los reclamos como prueba para sus jefes, porque no le iban a creer tanta pérdida de tiempo para nada.