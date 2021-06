Recomienda Profeco "apps" para padres

En su número de junio 2021, la Revista del Consumidor dedica uno de sus artículos a una serie de aplicaciones o "apps" que pueden ser útiles a las madres, padres y tutores que a causa de la pandemia de Covid-19 han asumido un rol más participativo en la educación de sus hijas e hijos dentro del hogar, así como en la vigilancia de lo que los menores hacen al estar en internet.

"Herramientas Digitales para Padres" es el título del breve texto que, en las páginas 70 y 71 del ejemplar invita a gestionar mejor el propio tiempo; a apoyar a las y los menores en sus tareas y a cuidarlos en sus incursiones en la red mundial de la información.

Para el primer objetivo, gestión del tiempo, se recomiendan apps como Evernote; Microsoft To Do; Google for Work; Hootsuite o Asana, todas disponibles en la tienda de aplicaciones para sistemas operativos Android.

Para motivar el aprendizaje en las y los pequeños de la casa, se mencionan aplicaciones como Khan Academy; Academons; Writtin Wizard o Duolingo (esta última para el aprendizaje de idiomas), en tanto que para cuidar el entorno familiar y el acceso a internet, la Revista del Consumidor presenta apps como Microsoft Family Safety; Family Link o Qustodio.

Otros temas relacionados con salud, seguridad financiera, ahorro del gasto familiar, servicios y productos, etcétera, también están disponibles en la misma publicación.