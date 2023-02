Reconoce Noé Lara falta de acuerdo con el SUTSGE

El oficial mayor del gobierno estatal, Noé Lara Enríquez, aseguró que no se ha suspendido el servicio médico de los trabajadores y en caso de que presenten algún diagnóstico que requiera atención, se les turna al hospital de especialidades médicas o a una clínica pública.

Admitió que no se ha alcanzado ningún acuerdo, pero la negociación se sostiene con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (SUTSGE), por ser el mayoritario.

El SUTSGE publicó este jueves un desplegado en el que denuncian que con el inicio de la administración de Ricardo Gallardo Cardona, como gobernador “inició una serie de acciones dirigidas a generar un clima de terrorismo laboral para los trabajadores del Estado”.

Entre tales acciones, mencionaron despidos que consideran injustificados y “la decisión abrupta, unilateral e ilegal de desafiliar definitivamente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los trabajadores sindicalizados”, se expuso en el desplegado.

En respuesta, de forma escueta, Noé Lara respondió que “el servicio médico lo tienen garantizado con una institución privada”.

Sin dar precisiones, informó que los trabajadores son atendidos en hospitales públicos y que no se está desprotegiendo a nadie en el tema de salud, no obstante, ese no es el reclamo de los sindicalizados, sino que se quejan de desafiliarlos del IMSS.