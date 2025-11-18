logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Fotogalería

ALADDÍN Y LA LÁMPARA MARAVILLOSA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

Planteó metas y desafíos para los próximos años en materia de infraestructura

Por Martín Rodríguez

Noviembre 18, 2025 08:44 a.m.
A
Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) Alejandro Zermeño Guerra, aseguró que a partir de ahora verán para adelante, y ya piensan en las diversas actividades para generar el progreso de la institución durante los años 2026 y 2027.

Añadió que en el caso de 2026, el proyecto se concentrará en el crecimiento, de manera que pueda saldarse una parte de la deuda que se tiene en materia de infraestructura, generada por el alza de la población universitaria.

Citó como ejemplo el Campus Tamazunchale, que de manera progresiva recibe más alumnos y ya debe pensar en la generación de espacios nuevos y de mejora de infraestructura.

Añadió que es es necesario que los diputados tomen en cuenta que hay un presupuesto necesario para las instituciones de educación superior, y debe entenderse que hay tres aspectos de la administración pública donde no se debe bajar el suministro de recursos, en particular para la educación, la seguridad pública y la salud.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gobierno ve a la oposición en marcha de la Generación Z en SLP
Gobierno ve a la oposición en marcha de la Generación Z en SLP

Gobierno ve a la oposición en marcha de la "Generación Z" en SLP

SLP

Martín Rodríguez

El secretario general y el gobernador valoraron las manifestaciones del sábado

Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026
Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

SLP

Martín Rodríguez

Planteó metas y desafíos para los próximos años en materia de infraestructura

Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP
Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP

Llega Frente Frío 14 con bajas temperaturas y riesgo de heladas en SLP

SLP

Redacción

Checa las recomendaciones esenciales de Protección Civil

Alistan desfile revolucionario con miles en calles este jueves
Alistan desfile revolucionario con miles en calles este jueves

Alistan desfile revolucionario con miles en calles este jueves

SLP

Redacción

La SEGE confirma el recorrido y los contingentes educativos