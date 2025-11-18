Rector de la UASLP detalla plan de crecimiento para 2026

El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) Alejandro Zermeño Guerra, aseguró que a partir de ahora verán para adelante, y ya piensan en las diversas actividades para generar el progreso de la institución durante los años 2026 y 2027.

Añadió que en el caso de 2026, el proyecto se concentrará en el crecimiento, de manera que pueda saldarse una parte de la deuda que se tiene en materia de infraestructura, generada por el alza de la población universitaria.

Citó como ejemplo el Campus Tamazunchale, que de manera progresiva recibe más alumnos y ya debe pensar en la generación de espacios nuevos y de mejora de infraestructura.

Añadió que es es necesario que los diputados tomen en cuenta que hay un presupuesto necesario para las instituciones de educación superior, y debe entenderse que hay tres aspectos de la administración pública donde no se debe bajar el suministro de recursos, en particular para la educación, la seguridad pública y la salud.

