Recuento: Policías de SLP, en la indefensión

El 13 de septiembre de 2007 marca un antes y un después en el desempeño de los cuerpos policiales en San Luis Potosí. Esa tarde el Director de Seguridad Pública del Estado, Jaime Flores Escamilla, fue asesinado por un comando armado en la colonia Valle Dorado: la amenaza del crimen organizado salía de las sombras y a plena luz de día acababa con la vida del encargado de proteger a los potosinos.

Este septiembre se cumplirán 14 años de este crimen, que continúa bajo el velo de la impunidad. Pasa el tiempo, no hay responsables y las bajas dentro de los cuerpos de seguridad no paran. Algunos agentes han sido asesinados en el cumplimiento de su deber, otros en cobardes emboscadas al terminar o iniciar su turno, a pocos metros de sus casas.

En teoría los cuerpos de seguridad existen para proteger al ciudadano, pero ¿quién se encarga de la seguridad de los policías? "Al terminar el turno no tienes escoltas, no te puedes llevar tu arma ni tu radio para pedir auxilio si te llegará a pasar algo, y si sucede, te comunicas a la línea de emergencias 'su llamada es importante para nosotros, no cuelgue', es la única respuesta que obtienes."

El equipo de EL UNIVERSAL San Luis Potosí se dio a la tarea de realizar una búsqueda hemerográfica para contabilizar los asesinatos de los elementos policiales de los tres órdenes de gobierno.



Policías caídos en San Luis Potosí

-13 de septiembre de 2007. Jaime Flores Escamilla, Director de Seguridad Pública del Estado, fue acribillado en la colonia Valle Dorado. Un comando armado sacó a su esposa e hijo de la camioneta en la que viajaban, para después abrir fuego contra el comandante.

-2 de mayo de 2016. Daniel Meza Colorado, jefe de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública, fue ejecutado a unos metros de su casa en la Cerrada del Bosque, Soledad de Graciano Sánchez.

-13 de mayo de 2016. Rubén Ramos Flores, agente de la Policía de Soledad, fue acribillado en la Avenida Morales-Saucito.

-31 de octubre de 2017. Juan Manuel Valadez, policía estatal, fue asesinado al frustrar un asalto en un súper de la colonia Progreso de la capital potosina.

-26 de noviembre de 2017. Jorge "N", elemento de la Policía Ministerial, fue acribillado en la calle Monte de las Cruces de la colonia Santa Fe, su cuerpo quedó a un lado del vehículo oficial que estaba a su cargo.

- 8 de febrero de 2018. Tres agentes de la Policía Ministerial fueron ejecutados en la Avenida Damián Carmona y la calle Juan del Jarro, del Barrio de Santiago. Ellos regresaban de una capacitación, cuando fueron abordados por sujetos armados.

- 8 de abril de 2018. Un policía capitalino y su esposa fueron asesinados en la colonia Los Fresnos, Soledad de Graciano Sánchez.

- 9 de abril de 2018. Un agente de la Policía Municipal de Soledad circulaba en su vehículo sobre el Río Santiago, fue ejecutado a unos metros de la Comandancia Pavón.

- 20 de noviembre de 2018. Elementos operativos de la Policía Ministerial se movilizaron a la colonia Jardines del Estadio al ser informados sobre un robo en proceso, al intentar detener a los asaltantes, uno de ellos fue asesinado.

- 7 de mayo de 2019. Un elemento de la Policía Municipal de la capital circulaba en su camioneta cuando un comando armado lo acribilló. Los hechos ocurrieron en la colonia Wenceslao, a metros del Periférico Norte, en el lugar se contabilizaron más de 50 casquillos.

- 14 de enero de 2020. Después de dejar a su nieta en el kínder y regresar a casa, un policía estatal jubilado fue acribillado frente a su domicilio en la Cerrada del Bosque, Soledad de Graciano Sánchez.

- 19 de enero de 2020. Un policía municipal de la capital fue asesinado a unos metros de la clínica 50 del IMSS.

- 19 de mayo de 2020. Un elemento de la Dirección de Seguridad Pública de Soledad fue emboscado en el trébol de la Carretera a Matehuala y Periférico. El policía tenía 34 años de edad. - 30 de mayo de 2020. Luis Ernesto Oñate, agente investigador, fue baleado en la calle Volta de la colonia Progreso. Él se encontraba realizando labores de campo para ubicar un vehículo con reporte de robo al momento del ataque.

- 20 de agosto de 2020. El mando de la Fiscalía General de la República en San Luis Potosí fue atacado en Periférico, a la altura de la Feria Nacional Potosina, murió al ser atendido en un hospital.

- 6 de octubre de 2020. Dos elementos de la Policía Municipal de Soledad de Graciano Sánchez acudieron a un auxilio a la Unidad Habitacional Fidel Velázquez, ahí uno de ellos fue apuñalado y murió en el lugar.

- 10 de octubre de 2020. Una pareja de policías municipales de Soledad de Graciano Sánchez fue abordada por dos motociclistas en la calle Negrete de la colonia El Morro, abrieron fuego contra ellos. El agente perdió la vida en el lugar, su compañera sobrevivió al ataque.

- 11 de noviembre de 2020. Sicarios entraron a la casa de una agente de la Policía de Investigación y abrieron fuego contra sus hijos. Una joven, de 20 años de edad, y su hermano, de 18 años de edad, fallecieron en este atentado contra la familia de la policía investigadora.

- 13 de marzo de 2021. Un policía estatal fue asesinado en la colonia 20 de noviembre, perteneciente a Ciudad Valles.

- 13 de abril de 2021. Un policía municipal de la capital fue asesinado por la espalda en la calle Camino Viejo a Guanajuato. El ataque quedó grabado por una cámara de seguridad, el agente se encuentra con tres sujetos, intercambian miradas. Al continuar su trayecto uno de ellos sacó un arma y le disparó.

- 23 de junio de 2021. Dos agentes de la Policía Estatal fueron torturados y asesinados. Sus cuerpos fueron colgados en un puente de Zacatecas. Los elementos habían sido reportados como desaparecidos desde el 17 de junio, la patrulla donde realizaban sus labores en el municipio de Santo Domingo fue encontrada abandonada, una semana después sus cuerpos aparecieron en la entidad vecina con un mensaje del crimen organizado para las autoridades potosinas.

Ante el panorama violento ser policía en San Luis Potosí es trabajar en un estado de indefensión. Varios elementos hablaron con EL UNIVERSAL San Luis Potosí. "La policía es la parte más delgada del hilo de gobierno... si sale mal una actuación policial al que sacrifican es al policía, si sale bien pero el detenido tiene compromisos con alguien de más poder, el elemento aprehensor también es perseguido."

"Los policías damos la cara ante el crimen organizado, la delincuencia común, pero también sufrimos del rechazo social, cuando somos agredidos por la sociedad, cuando derechos humanos nos hace observaciones por 'tratar mal' a un delincuente nos perjudica...". "No hay protección para ningún servidor público se dedique a la seguridad... nos encontramos en un total estado de indefensión, si a esto le sumamos la falta de presupuesto, el robo de recursos y la corrupción, capacitaciones malas, son factores que provocan baja en las filas." Todo lo anterior genera sentimientos encontrados entre los elementos policiales. "Cualquier policía que caiga, en cumplimiento de su deber, es una parte de nosotros que cae."