logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Fotogalería

Museo Palacio de Bellas Artes inaugura exposición de arte chicano en CDMX

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Recupera BMW su plantilla en SLP

Tras semanas de incertidumbre y paros técnicos, la armadora de Villa de Reyes normaliza sus labores: CTM

Por Martín Rodríguez

Marzo 26, 2026 03:00 a.m.
A
Recupera BMW su plantilla en SLP

Después de una serie de paros técnicos, una vez que la economía mundial recuperó certidumbre, la planta de BMW en San Luis recibió a la totalidad de sus trabajadores y normalizó la producción informó el secretario general local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Emilio de Jesús Ramírez Guerrero.

CTM informa normalización en planta BMW de Villa de Reyes

En entrevista, el líder sindical señaló que hay tranquilidad en el ambiente laboral luego de que la incertidumbre que empezó en diciembre pasado provocó un paro técnico de tres semanas.

En febrero deberían terminar, pero la planta inició la revisión del contrato colectivo con los trabajadores.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Ramírez Guerrero aseveró que "ya se está normalizando la actividad en la planta de Villa de Reyes, con los trabajadores volviendo a sus horarios".

BMW prepara ensamblaje de baterías con visión global

De hecho y luego de la serie de paros técnicos, se prepararon para arrancar la producción con normalidad en las mejores condiciones, expuso.

Por ahora, los trabajadores hacen su tarea en el ensamble de los tres modelos destinados a la exportación y en abril comienzan a armar las baterías de alto voltaje, pero con una visión más clara de lo que está pasando en la economía global y con mayor margen para normalizar sus procesos.

El líder sindical cetemista indicó que en el caso particular de BMW, le fue necesario a la empresa revisar las condiciones internacionales del mercado, por lo que ya tiene conceptos claros para reintegrar a todos sus trabajadores.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    El verde en obras, para que se vea el trabajo del gobernador: JEC
    El verde en obras, para que se vea el trabajo del gobernador: JEC

    El verde en obras, para que "se vea el trabajo del gobernador": JEC

    SLP

    Rubén Pacheco

    Francisco Reyes aseguró que todas las intervenciones cumplen con las disposiciones de la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022

    Potosinos repatriados de EU no vuelven a sus municipios
    Potosinos repatriados de EU no vuelven a sus municipios

    Potosinos repatriados de EU no vuelven a sus municipios

    SLP

    Rubén Pacheco

    Cerca de 300 prefirieron permanecer en estados fronterizos

    Hasta 6 toneladas al día recolectarán por la Fenae
    Hasta 6 toneladas al día recolectarán por la Fenae

    Hasta 6 toneladas al día recolectarán por la Fenae

    SLP

    Flor Martínez

    Para atender la demanda, se informó que se implementarán turnos de trabajo en la mañana, tarde y noche

    Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas
    Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas

    Critica diputada inacción de SCT ante protesta de taxistas

    SLP

    Ana Paula Vázquez

    El Congreso prepara un exhorto para que la autoridad estatal intervenga ante la falta de reglas y confrontación