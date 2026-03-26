Recupera BMW su plantilla en SLP

Después de una serie de paros técnicos, una vez que la economía mundial recuperó certidumbre, la planta de BMW en San Luis recibió a la totalidad de sus trabajadores y normalizó la producción informó el secretario general local de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) Emilio de Jesús Ramírez Guerrero.

CTM informa normalización en planta BMW de Villa de Reyes

En entrevista, el líder sindical señaló que hay tranquilidad en el ambiente laboral luego de que la incertidumbre que empezó en diciembre pasado provocó un paro técnico de tres semanas.

En febrero deberían terminar, pero la planta inició la revisión del contrato colectivo con los trabajadores.

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Ramírez Guerrero aseveró que "ya se está normalizando la actividad en la planta de Villa de Reyes, con los trabajadores volviendo a sus horarios".

BMW prepara ensamblaje de baterías con visión global

De hecho y luego de la serie de paros técnicos, se prepararon para arrancar la producción con normalidad en las mejores condiciones, expuso.

Por ahora, los trabajadores hacen su tarea en el ensamble de los tres modelos destinados a la exportación y en abril comienzan a armar las baterías de alto voltaje, pero con una visión más clara de lo que está pasando en la economía global y con mayor margen para normalizar sus procesos.

El líder sindical cetemista indicó que en el caso particular de BMW, le fue necesario a la empresa revisar las condiciones internacionales del mercado, por lo que ya tiene conceptos claros para reintegrar a todos sus trabajadores.