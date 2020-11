Recuperación no será como se esperaba

De aprobarse un presupuesto estatal restringido en cuanto a desarrollo económico no se permitiría apoyar en la generación de empleos que permitan una recuperación pronta de la crisis derivada de la pandemia de Covid-19, "se va aplanar la curva, pero del crecimiento económico", consideró el economista de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), Oliver René Arroyo Leos.

Señaló el especialista que aunque sí exista una generación o recuperación de empleos no será en su totalidad ya que ello depende tanto de una vacuna o tratamiento contra el virus que nos mantiene en contingencia sanitaria, así como al aporte de políticas públicas que permitan agilizar la recuperación económica.

"El panorama es muy complicado, yo creo que el Gobierno del Estado debería tratar de hacer más, no porque no quiera hacerlo sino porque a veces está maniatado hablando en el sentido del dinero, pero este va a ser un año complicado. El crecimiento económico no se va dar como habíamos pensado hace nueve meses", señaló.

Dijo que la recuperación de empleos depende de la movilidad económica que exista, recordó que en la entidad potosina al ser un estado manufacturero, se requiere de lo que Estados Unidos, como mayor demandante, pueda requerir principalmente en cuanto a la industria automotriz.