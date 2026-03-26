Recuperan los CJM hasta 50 infantes en 2025
Lo anterior, por las órdenes de protección a favor de mujeres víctimas de violencia vicaria
Derivado de otorgamiento de órdenes de protección a favor de mujeres víctimas de violencia vicaria, en el 2025 se recuperaron entre 40 y 50 niños y niñas, informó Esther Angélica Martínez Cárdenas, coordinadora general de los Centros de Justicia para Mujeres (CJM).
Reportó que el año pasado, se registraron un promedio mensual de entre 200 y 350 medidas preventivas a favor de las usuarias, sobre todo, relacionadas con violencia familiar.
"Casi siempre es por violencia familiar. Afortunadamente ha bajado un poquito el número. Eso quiere decir que vamos avanzando", consideró.
En entrevista, consideró que la recuperación de infantes se tradujo en evitar un juicio en materia familiar, dado que las mujeres solicitantes son madres que padecían violencia vicaria por parte de sus parejas.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
La también exdiputada priista refirió que pocas mujeres fueron referidas al refugio de la organización Otra Oportunidad A.C., derivado que contaban con redes de apoyo, las cuales les brindaron asistencia para poder salir de su domicilio y resguardarse.
"Olvidan" alcaldías proteger a infantes
La diputada Mireya Vancini insta a los municipios a cumplir con la instalación del Sistema Municipal de Protección Integral de Niños y Adolescentes.
no te pierdas estas noticias
Recuperan los CJM hasta 50 infantes en 2025
Rubén Pacheco
Lo anterior, por las órdenes de protección a favor de mujeres víctimas de violencia vicaria
Presupuesto de 2026 dificulta monitoreo ambiental, justifica Segam
Rubén Pacheco
La instalación de dos caseta podrían alcanzar una bolsa de hasta 12 millones de pesos
Gráfico | Alerta CEPC por fuertes vientos en SLP
Pulso Online
También prevé temperaturas de cálidas a calurosas por la tarde y frías por la mañana y noche