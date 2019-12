Recurso legal contra alza a tarifas del agua es intento del PRD por "ponerle piedras" a Nava: Lárraga

Se refirió así a la intención del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y de su diputada, María Isabel González Tovar, de presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para echar abajo el incremento del 10 por ciento autorizado al Interapas.

"A nosotros, a mí en particular, no me interesan esos pleitos políticos entre panistas y gallardistas. Eso deben resolverlo ellos en la arena que corresponde, que serán los próximos comicios. A mí lo que me interesa es el tema estrictamente humano de que en el 2020 haya agua potable en todos los hogares", declaró el legislador.

En ese sentido, añadió que el organismo operador de la capital, Cerro de San Pedro y Soledad de Graciano Sánchez, "no tendrá más pretextos para hacer bien las cosas, para invertir en infraestructura, en bombas, drenaje y en dar un mejor servicio a todos los usuarios, sin distinciones".

"Entiendo, al igual que toda la ciudadanía, que presentar recursos de ley en contra del aumento a la tarifa del agua es un tema político; es ponerle piedras en el camino al alcalde Xavier Nava Palacios para que no pueda llegar a la gubernatura", expresó hoy el diputado Mario Lárraga Delgado, presidente de la Comisión del Agua del Congreso estatal.