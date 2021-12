Recursos contra la pobreza se achican: alcaldía

En opinión del director de Desarrollo Social del Ayuntamiento capitalino, Jorge Viramontes Aldana, lo que ha faltado en San Luis Potosí para lograr un mejor combate a la pobreza es "focalizar" los siempre y cada vez más escasos recursos etiquetados para este fin.

Al respecto, explicó que el actual gobierno municipal trabajará en los siguientes tres años en identificar a las y los beneficiarios de apoyos sociales y enfocar de manera muy específica sus necesidades reales para conseguir un mayor impacto en el abatimiento de la pobreza, de acuerdo con los criterios del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

Mencionó que en la medición del periodo 2015 – 2020, "hubo disminuciones variables en casi todos los indicadores, salvo quizás en el de Acceso a los Servicios de Salud que registró un incremento de 51 por ciento debido a la desaparición del Seguro Popular, que dejó fuera a mucha población que a la fecha no ha sido cubierta por nuevos esquemas de Salud".

Otros indicadores como el de Pobreza Extrema, dijo, disminuyó 13 por ciento en el mismo lustro e igualmente el de Pobreza Moderada.

Aceptó que si bien los porcentajes de pobreza pueden considerarse relativamente "bajos" para el caso del municipio de la capital, el número de personas afectadas no deja de ser preocupante.

Por su parte, el alcalde Enrique F. Galindo Ceballos informó que su gobierno avanza en el levantamiento de un censo municipal único "para identificar muy bien a los beneficiarios y el tipo de ayuda que necesitan: Hay una parte de pobreza alimentaria que es urgente porque se trata de personas que no tienen en este momento algo para desayunar o comer en el día a día; otro tipo de pobreza son los que no tienen un techo, no tienen casa, no tienen luz o no tienen agua.

Los resultados de dicho censo, se darán a conocer el próximo año junto con la creación de la Secretaría del Bienestar a nivel municipal.