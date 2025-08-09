logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Fotogalería

¡CUMPLIÓ UN SIGLO DE VIDA!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

Vecinos denuncian que el cambio contraviene la NOM-034 sobre señalización vial.

Por Rolando Morales

Agosto 09, 2025 03:00 a.m.
A
Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

A casi un mes de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí rehabilitara los camellones de la avenida Himno Nacionalcon pintura amarilla reglamentaria, este viernes fueron repintados de verde.

El pasado 30 de junio, la Dirección de Servicios Municipales informó que se había aplicado pintura amarilla en las guarniciones del camellón central y las laterales, con el objetivo de delimitar zonas de circulación y mejorar la visibilidad en horario nocturno o en condiciones de baja iluminación.

Sin embargo, vecinos y comerciantes denunciaron que durante la madrugada de este viernes, presuntos trabajadores del Gobierno del Estado volvieron a pintar los camellones de verde, en aparente contravención a la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.

Esta norma establece que el color amarillo se utiliza para restringir estacionamiento en paradas de transporte público, zonas de cruce de peatones, accesos a lugares de alta concurrencia, carriles en contrasentido y carriles exclusivos. Por su parte, el color verde se emplea para informar disponibilidad de estacionamiento en calles cercanas o en estacionamientos públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Desmantelan "cárteles inmobiliarios": detenidos por extorsión y fraude

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Observan en el PRI "abandono" y "crueldad" en el sistema de salud
Observan en el PRI "abandono" y "crueldad" en el sistema de salud

Observan en el PRI "abandono" y "crueldad" en el sistema de salud

SLP

Ana Paula Vázquez

Arrastra un déficit de 2.5% del PIB desde la administración pasada, dice Frinné Azuara

Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles
Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles

Fotos | Siguen derrumbes en céntricos inmuebles

SLP

Iván Edmundo Rodríguez

Ayer se reportaron colapsos en bardas de un predio y una escuela

Documentan 549 casos de abuso vs. menores
Documentan 549 casos de abuso vs. menores

Documentan 549 casos de abuso vs. menores

SLP

Samuel Moreno

En 6 años, sólo dos casos han sido judicializados y uno ha llegado a sentencia

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional
Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

SLP

Rolando Morales

Vecinos denuncian que el cambio contraviene la NOM-034 sobre señalización vial.