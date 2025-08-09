Reemplazan pintura vial por el verde en la Himno Nacional

A casi un mes de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí rehabilitara los camellones de la avenida Himno Nacionalcon pintura amarilla reglamentaria, este viernes fueron repintados de verde.

El pasado 30 de junio, la Dirección de Servicios Municipales informó que se había aplicado pintura amarilla en las guarniciones del camellón central y las laterales, con el objetivo de delimitar zonas de circulación y mejorar la visibilidad en horario nocturno o en condiciones de baja iluminación.

Sin embargo, vecinos y comerciantes denunciaron que durante la madrugada de este viernes, presuntos trabajadores del Gobierno del Estado volvieron a pintar los camellones de verde, en aparente contravención a la NOM-034-SCT2/SEDATU-2022.

Esta norma establece que el color amarillo se utiliza para restringir estacionamiento en paradas de transporte público, zonas de cruce de peatones, accesos a lugares de alta concurrencia, carriles en contrasentido y carriles exclusivos. Por su parte, el color verde se emplea para informar disponibilidad de estacionamiento en calles cercanas o en estacionamientos públicos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Te puede interesar: Desmantelan "cárteles inmobiliarios": detenidos por extorsión y fraude