Reforma quita facultades al consejo del INE

“Son indebidas y son un retroceso” las reformas que pretenden atribuir facultades a la presidenta del INE por encima del Consejo General, señaló el consejero Ucc-Kib Espadas Ancona.

“El principal problema no es que le entregue facultades a la presidenta, que de alguna manera ya tiene. Lo que establece esta reforma es que en lugar de la presidenta, cuando no hay consenso para nombrar encargados de despacho, podría ya nombrar directores. Pero ese no es el problema, el problema es que le dan atribuciones a la Junta General Ejecutiva por encima del Consejo General y eso es muy grave”, comentó.

Dentro de las leyes secundarias de la Reforma Judicial, se propusieron cambios a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que propone que la presidenta sólo estará obligada a someter a la aprobación de los demás consejeros el nombramiento del Secretario Ejecutivo, por lo que las designaciones de directores ejecutivos, titulares de unidades técnicas y otras que le confiera la ley, quedarán a su decisión propia.

Espadas Ancona consideró que la ley ya aprobada no soluciona el problema de que no han existido consensos dentro del Consejo General del INE para emitir estos nombramientos.

La ley ya preveía que no habiendo consensos corresponde a la presidenta nombrar encargados de despacho, eso ocurrió con vistas a la elección presidencial. No soluciona un problema, pero sí le quita atribuciones a un colectivo qué tendría que lograr consensos yo no puedo estar de acuerdo con eso”, comentó.