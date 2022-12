"Reforma verde" de Gallardo contempla reubicar ladrilleras

La iniciativa de una "reforma verde" que el Ejecutivo encabezado por Ricardo Gallardo Cardona presentará ante el Congreso del Estado en 2023, contempla la reforestación de la Sierra de San Miguelito y los parques Tangamanga, así como mejorar las condiciones de los sitios de disposición de desechos, la reubicación de las ladrilleras y evitar la tala en la Huasteca para la siembra de caña, entre otras medidas.



Lo anterior lo detalló el mandatario estatal, quien agregó que también se busca la implementación de impuestos o multas a las empresas que contaminen, lo cual se ampliará a los vehículos.

Se pretende también el regreso de la verificación vehicular con la finalidad de evitar la aplicación de un programa similar al Hoy No Circula de la Ciudad de México.



"Es una propuesta muy agresiva, no en un sentido recaudatorio, sino más bien en un sentido reglamentario, para poder cuidar que San Luis Potosí no se convierta en un estado donde entren los 'Hoy no circula' o simplemente donde todos los días tengamos los sistemas de aire de baja calidad", explicó.

Al respecto, Gallardo Cardona confirmó que se cambiarán los cuatro medidores de la calidad del aire que se encuentran en la zona metropolitana, ya que son obsoletos y tiene más de 30 años que no se les invierte un peso.

Finalmente, en el tema de las ladrilleras, el mandatario anunció que no se contempla su cierre, pero sí una reubicación de forma obligatoria; asimismo, ya no podrá utilizar llantas o artículos derivados del petróleo como combustible.