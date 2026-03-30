Reforzarán limpia del Centro Histórico

Con la llegada de la Semana Santa y el Festival San Luis en Primavera, el Ayuntamiento de San Luis Potosí prevé reforzar de manera importante la recolección de basura en el Centro Histórico, donde se espera una alta concentración de visitantes.

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, explicó que aunque esta zona ya cuenta con servicio permanente, las 24 horas del día durante todo el año, en este periodo el trabajo se intensificará con más personal, unidades y recorridos.

La intención, dijo, es que el primer cuadro de la ciudad se mantenga limpio pese al incremento de actividad que generan los eventos culturales y religiosos. Para ello, se desplegarán brigadas de barrido, maquinaria especializada y cuadrillas de distintas áreas municipales que trabajarán de forma coordinada.