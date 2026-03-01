Refuerzan operativo vial por peregrinaciones en el Saucito

La Policía Vial implementó cierres momentáneos y mantiene presencia preventiva en las inmediaciones de la iglesia del Saucito, ante la llegada de peregrinaciones con motivo de las festividades religiosas en esa zona del norte de la capital potosina.

El templo del Señor de Burgos, en el barrio del Saucito, es uno de los recintos con mayor tradición en San Luis Potosí. Cada año, durante su fiesta patronal —que concentra celebraciones litúrgicas, danzas tradicionales y arribo de peregrinos— miles de fieles acuden caminando desde distintos puntos de la ciudad e incluso de municipios cercanos.

Ante el incremento en la movilidad peatonal y vehicular, oficiales de Policía Vial realizan cortes intermitentes a la circulación para permitir el paso seguro de contingentes religiosos, así como para evitar congestionamientos en las calles aledañas.

Recomendaciones viales para conductores

Como rutas alternas, la autoridad recomienda utilizar San Ángel, San Rubén, Morales-Saucito, avenida Saucito, López Hermosa, López Mateos y avenida del Sauce.

Se exhorta a conductores a atender las indicaciones de los oficiales desplegados en la zona y prever tiempos de traslado, especialmente en horarios de mayor afluencia.