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Refuerzan operativos contra motos irregulares en SLP

Se supervisa que no viajen más de tres personas y se respeten límites de velocidad y zonas restringidas.

Por Samuel Moreno

Marzo 15, 2026 01:12 p.m.
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Refuerzan operativos contra motos irregulares en SLP

Ante el incremento en el uso de motocicletas como medio de transporte en la capital potosina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantiene operativos especiales para vigilar el cumplimiento del reglamento de tránsito.

El titular de la dependencia, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, explicó que entre las principales acciones se encuentra la supervisión para evitar que en las motocicletas viajen más de tres personas, además de verificar que los conductores respeten los límites de velocidad y las restricciones de circulación en algunas vialidades.

Entre estas zonas se encuentra la Avenida Salvador Nava Martínez, donde no está permitido el tránsito de motocicletas con cilindrada menor a 450 centímetros cúbicos.

El funcionario señaló que el crecimiento del parque de motocicletas representa un reto para la autoridad, ya que cada vez más personas optan por este tipo de transporte, lo que obliga a reforzar la vigilancia y las acciones preventivas.

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Villa Gutiérrez también advirtió que uno de los problemas detectados es que algunos conductores adquieren motocicletas y comienzan a utilizarlas sin contar con conocimientos básicos de manejo o del reglamento de tránsito.

Por ello, consideró necesario avanzar en mecanismos que permitan garantizar que quienes conduzcan estos vehículos cuenten con los conocimientos necesarios sobre su manejo y sobre las normas viales que deben respetar.

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