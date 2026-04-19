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Refuerzan patrullajes ante lluvia en la capital

La Policía de la Capital refuerza vigilancia en vialidades principales para evitar accidentes por lluvia ligera.

Por Redacción

Abril 19, 2026 07:45 p.m.
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Refuerzan patrullajes ante lluvia en la capital

Se registra lluvia ligera en los cuadrantes norte, poniente y centro de la ciudad, de acuerdo con el reporte vial difundido por autoridades municipales.

Ante estas condiciones, la Policía de la Capital activó patrullajes preventivos en principales vialidades, con el fin de atender posibles incidencias derivadas de las precipitaciones.

Se recomienda a la población tomar precauciones al circular, moderar la velocidad y mantener distancia entre vehículos para reducir riesgos de accidentes.

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