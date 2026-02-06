logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Fotogalería

Donovan Carrillo abandera a México en arranque de Juegos de Invierno

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

Protección Civil coordina acciones con escuelas, bomberos y CFE

Por Redacción

Febrero 06, 2026 06:15 p.m.
A
Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

Ante el incremento en la velocidad del viento registrado en distintas regiones del estado, el Gobierno de San luis Potosí informó que se reforzaron las medidas preventivas para reducir riesgos a la población, principalmente en planteles educativos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene en alerta permanente por las condiciones climatológicas previstas para este año, como parte de una estrategia de prevención instruida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El titular de la dependenciaMauricio Ordaz Flores, informó que las rachas de viento activaron acciones preventivas en todo el estado, entre ellas una reunión de seguimiento con autoridades educativas, cuerpos de bomberos y personal de la Comisión Federal de Electricidad.

Durante el encuentro se revisó la situación de escuelas que cuentan con árboles de gran tamaño, los cuales podrían representar un riesgo ante las fuertes ráfagas de viento.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Finalmente, Protección Civil estatal indicó que se trabajará de manera coordinada para la poda o retiro de árboles considerados peligrosos y reiteró el llamado a la prevención y a la colaboración interinstitucional para salvaguardar a la comunidad estudiantil y a la población en general.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP
Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

SLP

Redacción

Protección Civil coordina acciones con escuelas, bomberos y CFE

Colocan concreto hidráulico en Abastos
Colocan concreto hidráulico en Abastos

Colocan concreto hidráulico en Abastos

SLP

Redacción

Obra vial en el Camino a la Libertad Incluye drenaje y banquetas.

Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad
Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad

Rosario Castellanos ampliará su campus en Soledad

SLP

Redacción

Anuncian nuevo edificio y laboratorios especializados.

Defiende Gallardo postulaciones como el de alcaldesa Reyitos
Defiende Gallardo postulaciones como el de alcaldesa Reyitos

Defiende Gallardo postulaciones como el de alcaldesa "Reyitos"

SLP

Rubén Pacheco

Señaló que reformas a la ley electoral garantizarán que todos los perfiles puedan competir