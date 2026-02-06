Refuerzan prevención por fuertes vientos en SLP

Ante el incremento en la velocidad del viento registrado en distintas regiones del estado, el Gobierno de San luis Potosí informó que se reforzaron las medidas preventivas para reducir riesgos a la población, principalmente en planteles educativos.

La Coordinación Estatal de Protección Civil se mantiene en alerta permanente por las condiciones climatológicas previstas para este año, como parte de una estrategia de prevención instruida por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

El titular de la dependencia, Mauricio Ordaz Flores, informó que las rachas de viento activaron acciones preventivas en todo el estado, entre ellas una reunión de seguimiento con autoridades educativas, cuerpos de bomberos y personal de la Comisión Federal de Electricidad.

Durante el encuentro se revisó la situación de escuelas que cuentan con árboles de gran tamaño, los cuales podrían representar un riesgo ante las fuertes ráfagas de viento.

Finalmente, Protección Civil estatal indicó que se trabajará de manera coordinada para la poda o retiro de árboles considerados peligrosos y reiteró el llamado a la prevención y a la colaboración interinstitucional para salvaguardar a la comunidad estudiantil y a la población en general.