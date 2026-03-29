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Refuerzan recolección de basura en el centro por Semana Santa

Se espera un incremento manejable en residuos, principalmente orgánicos y de papeleras, por eventos culturales y religiosos.

Por Rolando Morales

Marzo 29, 2026 11:11 a.m.
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Refuerzan recolección de basura en el centro por Semana Santa

Con la llegada de la Semana Santa y el Festival San Luis en Primavera, el Ayuntamiento de San Luis Potosí prevé reforzar de manera importante la recolección de basura en el Centro Histórico de San Luis Potosí, donde se espera una alta concentración de visitantes.

El titular de la Dirección de Gestión Ecológica y Manejo de Residuos, Jaime Mendieta Rivera, explicó que aunque esta zona ya cuenta con servicio permanente, las 24 horas del día durante todo el año, en este periodo el trabajo se intensificará con más personal, unidades y recorridos.

La intención, dijo, es que el primer cuadro de la ciudad se mantenga limpio pese al incremento de actividad que generan los eventos culturales y religiosos. Para ello, se desplegarán brigadas de barrido, maquinaria especializada y cuadrillas de distintas áreas municipales que trabajarán de forma coordinada.

El funcionario detalló que diariamente se recolectan alrededor de mil 200 toneladas de residuos en la ciudad, y aunque durante estos días se espera un aumento, principalmente en papeleras por el consumo de alimentos y bebidas, considera que será un incremento manejable.

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En el Centro Histórico, añadió, uno de los puntos clave es la generación de residuos orgánicos provenientes de los mercados, lo que obliga a mantener un ritmo constante de recolección.

Mendieta Rivera sostuvo que el operativo será continuo y con cobertura total, por lo que el enfoque estará en atender de forma inmediata cualquier acumulación de basura conforme avance la jornada. Mientras tanto, la expectativa es que los asistentes se concentren en las actividades del festival, mientras el personal municipal se encarga del resto.

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