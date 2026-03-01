Refuerzan vigilancia sanitaria en balnearios por Semana Santa

La administración estatal intensificó las inspecciones en balnearios, hoteles y parques acuáticos ante el próximo periodo vacacional, con el fin de garantizar condiciones seguras para visitantes.

Los Servicios de Salud, a través de la Coepris, realizan verificaciones conforme a la NOM-245 sobre calidad del agua para uso recreativo. En febrero se efectuaron 20 inspecciones, 43 cédulas de evaluación y nueve muestreos para detectar amiba de vida libre.

Las acciones se ampliarán en las cuatro regiones del estado e incluirán capacitación a operadores. Entre los puntos revisados destacan niveles de cloración, limpieza de instalaciones y control sanitario en áreas comunes.

