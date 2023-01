Regidor justifica la queja de empresarios

Es fundada la inconformidad de la iniciativa privada por el aumento en el pago del predial, porque el Ayuntamiento anuncia estímulos a ciertas empresas, medida que debería ser “pareja”, estimó Alejandro Casillas Torres, regidor capitalino de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Recientemente Juan Ismael Puente Morón, presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), declaró que alza en el predial para el sector industrial que se aplica este año llega en algunos casos hasta el 300 por ciento, por ello, se analiza la posibilidad de promover un juicio de amparo.

Casillas Torres refirió que los anuncios del alcalde priista Enrique Francisco Galindo Ceballos, consistentes en estímulos de hasta 50 por ciento a determinadas compañías, podrían aplicarse de manera que “sea parejo el asunto”.

En entrevista, el edil morenista adujo que lo importante aquí es que no se viole la ley, pues en un acuerdo municipal se estableció una reducción de impuestos a ciertos grupos de contribuyentes, lo que se tradujo en la reducción importante de recaudación.

“Creo que a mucha gente no nos gusta pagar impuestos, y menos cuando no se ven reflejados en el ejercicio de la administración de una ciudad. No sé si sea el caso de las cámaras que ven que esto esté sucediendo”, matizó.

En días pasados, María Aranzazú Puente Bustindui, diputada presidenta de la Comisión Segunda de Hacienda Municipal del Congreso del Estado, recordó que, si bien en la parte catastral de vivienda el Legislativo no autorizó incremento dejándolo como el año pasado, sí se insertó una tabla de progresividad para comercios e industria, cuya medida implicó un alza.