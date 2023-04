Regidor: no se nota mejora en la policía

El regidor capitalino Alejandro Casillas Torres pidió a la ciudadanía reportar cualquier abuso que se detecte en el operativo “Conducción Segura” de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Ayuntamiento de San Luis Potosí.

“Hasta ahora, la profesionalización de la Policía no se nota”, por lo que no se podría garantizar que algunos elementos de la corporación municipal no caigan en malas prácticas del pasado en contra de las y los ciudadanos que son abordados en los puntos donde se aplica el citado operativo.

En términos generales, dijo que la transición de Dirección de Seguridad Pública a Secretaría de Seguridad “ha quedado en un mero cambio de nombre” y que hay aspectos que han quedado pendientes, “como transparentar el tema de las patrullas”.

Criticó lo que, para él, ha sido una estrategia de seguridad con pocos resultados: “Tenemos baleados a pocos metros de la comandancia del Charco Verde; siguen los asaltos a comercios y los robos de automóviles con lujo de violencia”, señaló.

“Conducción Segura” es un operativo de la SSPC en el que se instalan puestos de revisión a conductores en diferentes avenidas de la capital, tanto para hacer recomendaciones a las personas sobre la observancia del reglamento de Tránsito, como para detectar unidades motoras con reporte de robo, entre otras cosas.