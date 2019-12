Regidores de Morena pecan de ignorantes: Yoloxóchitl Díaz

Los regidores de la bancada de Morena del Cabildo de Soledad lo único que muestran es ignorancia ante temas de la administración municipal, ya que que se confunden al no entender que el Presupuesto de Egresos constituye un programa anual de gastos y que alguna partida que no sea utilizada, se puede redistribuir a través de la Tesorería Municipal, mediante mecanismos apegados a la Ley, señaló la secretaria general del Ayuntamiento Yolóxochitl Díaz López.

Por lo anterior, la funcionaria declaró que las aseveraciones de los regidores morenistas Grecia Selene Pérez, Hipólito Leija y Roberto Martínez pretenden confundir a la población con mentiras, luego de que la misma regidora Selene había solicitado se convocara a sesión extraordinaria en específico para fijar el monto de un bono navideño para los integrantes del Cabildo.

En este sentido explicó que dentro del presupuesto de egresos existen formatos preestablecidos, siendo un documento donde se establece un estimado de diferentes rubros para posibles gastos a futuro, así como la información que deben de contener, que vienen en la Ley de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera que viene equilibrada a la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020 que se fue enviado al Congreso del Estado.

"La Ley de Ingresos es el documento donde estamos contemplando un ingreso por los servicios que se prestan, el presupuesto de egresos es el estimado de lo que obtengamos de esos cobros, el estimado en lo que vamos en forma responsable y transparente a erogar a fin de cubrir también las necesidades propias del Ayuntamiento, que como forma primordial es la prestación de los servicios públicos", expresó.

Díaz López dijo que a un año tres meses de iniciada la administración, los regidores no tienen idea de la magnitud de su trabajo, debido a que no han presentado ningún proyecto. "No hay una convocatoria de las comisiones que ellos presiden y muchos menos hay un asunto que hayan solicitado se turne por la Secretaria General al Cabildo, no le han respondido a la ciudadanía con trabajo para solicitar o pedir un bono de fin de año u otra erogación extraordinaria", manifestó.

Finalmente recordó que la propuesta para que no se otorgara compensación decembrina o bono navideño, además de cualquier otro tipo en lo que resta de la administración, fue de la regidora Araceli Martínez Acosta, del Partido Verde Ecologista, la cual tuvo el aval de todo el Cabildo.