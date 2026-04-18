Registra Canacope alzas de hasta 40% en productos básicos
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El sector del comercio en pequeño atraviesa un escenario complicado derivado del incremento generalizado de precios y la baja capacidad de compra de la población, lo que ha provocado una disminución en las ventas y el cierre de negocios en distintos puntos de la capital potosina, advirtió Armando Reyes Sías, presidente local de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope).
El dirigente señaló que en lo que va del año, particularmente entre marzo y abril, los productos de consumo básico han registrado incrementos que alcanzan hasta un 40 por ciento, situación que ha impactado directamente en la economía de las familias y en la operación de los pequeños comercios, los cuales reportan poca afluencia de clientes.
Reyes Sías sostuvo que el salario de los trabajadores ya no es suficiente para cubrir las necesidades básicas, lo que se refleja en mercados y tiendas de barrio con baja actividad comercial. Explicó que esta falta de consumo ha generado un efecto en cadena que está llevando a varios establecimientos a la quiebra.
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El líder de Canacope advirtió además que un posible aumento en el precio de los combustibles podría agravar aún más el panorama económico, al provocar un nuevo ajuste en los costos de productos y servicios, lo que presionará todavía más a los pequeños negocios y a los consumidores.
En el ámbito fiscal, destacó que la cámara mantiene un esquema de asesoría para sus agremiados, que incluye apoyo en trámites y declaraciones ante el Servicio de Administración Tributaria, lo que ha permitido que cerca de 10 mil pequeños negocios operen bajo cumplimiento fiscal con costos reducidos en comparación con servicios contables externos.
Finalmente, señaló que la inseguridad continúa siendo otro factor que afecta al sector, al reportarse robos a comercios y vehículos en distintas zonas de la ciudad, sin que exista, dijo, una respuesta efectiva de las autoridades ni condiciones que incentiven la denuncia por parte de los afectados.
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