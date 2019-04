Registra el Ayuntamiento capitalino 50 fraccionamientos sin municipalizar

El actual Gobierno Municipal trabaja en el proceso de municipalización de fraccionamientos que a través del paso de varias administración se han quedado rezagados en este trámite, pero no por trabas por parte de la actual autoridad, sino por falta de seguimiento de parte de algunos desarrolladores, declaró el subdirector de Desarrollo Urbano, Juan Antonio Salazar.

Calculó que son más de medio centenar de conjuntos habitacionales los que no han podido concluir con su municipalización, "pero insisto, generalmente es porque los responsables de estas edificaciones no han concluido la urbanización como en su momento se autorizó".

"Es fundamental que los desarrolladores cumplan con las denominadas obras de urbanización, y hasta que las concluyan entonces el Gobierno puede concluir con el proceso de municipalización".

Aclaró que el que no estén municipalizados los fraccionamientos, "no necesariamente implica que no cuenten con servicios básicos como agua potable, entre otros. Hay muchos que sí los tienen, aunque la diferencia es que el Ayuntamiento no puede hacerse responsable de esa dotación".

Es decir, detalló, son servicios que no han sido absorbidos por parte del Gobierno capitalino, pero no por situaciones imputables a la autoridad, sino como ya se explicó es una responsabilidad que le compete al fraccionador.

En cuanto a los asentamientos irregulares, Juan Antonio Salazar agregó que el Ayuntamiento se coordina con dependencias como la Promotora del Estado y dependencias con injerencia en zonas comunales y ejidales, quienes son la autoridad y finalmente, las que deciden si es factible regularizar un asentamiento con esas características.