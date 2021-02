Registra norte de la ciudad mala calidad del aire

Mientras que los bomberos combaten un incendio en la Planta de Zinc de Industrial Minera México, la calidad del aire en la zona norte de la zona metropolitana registra un deterior.

De acuerdo a la aplicación AireSLP, de la Segam, la estación de monitoreo de la calidad del aire ubicada en la Biblioteca Pública Municipal de la colonia Industrial Aviación registra una alta concentración de partículas de diámetro inferior de 10 micrómetros (PM10), de 83 por cada metro cúbico de aire.

De acuerdo a los protocolos de la Segam, esto implica un nivel de riesgo asociado alto, por lo que se recomienda reducir las actividades físicas vigorosas en la vía pública para la población en general y evitar que las personas de la tercera edad realicen algún tipo de actividad en esos lugares.

En las estación de monitoreo ubicadas en Soledad y en Tequis, la calidad del aire está en color amarillo, calificada de aceptable, mientras que la que se ubica en el sur de la ciudad, la medición es buena.

Aparte, en su reporte de las 10:31 de la mañana de este lunes, la organización civil "Cambio de Ruta" difundió el estatus de mala calidad del aire.

Este lunes 8 de febrero, "Cambio de Ruta" pidió a los potosinos no quemar nada al aire libre y evitar salir de casa no sólo por la pandemia de coronavirus covid-19 sino por el estado de contaminación del aire en el medio ambiente.

Pidió que en específico, no se permite la salida de casa a niños adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Para el resto de las personas, pidió evitar que se haga ejercicio al aire libre, "debemos de exigir a las autoridades, se informe por todos los medios la calidad del aire que respiramos, y que controlen las principales fuentes de contaminación de la ciudad", dijo Luis González Lozano, presidente de la organización civil.

(Con información de Martín Rodríguez)