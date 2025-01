Registra Soledad 17 accidentes viales previo y después de Navidad

Del 23 al 26 de diciembre, la unidad de emergencias de Protección Civil Municipal auxilió aproximadamente en 17 accidentes viales, con ciudadanos que sufrieron lesiones y cuyo factor principal de ocurrencia fue el consumo de alcohol, informó Martín Bravo Galicia.

El director de dicho departamento señaló que, afortunadamente, no hubo consecuencias mortales, sin embargo, de estos accidentes, siete personas involucradas fueron llevadas a distintos hospitales.

"De pérdidas materiales no podría dar un dato porque no tengo un balance, pero sí fueron mayores; lo importante es que, de los que atendimos, no hubo ningún deceso".

De acuerdo con el funcionario municipal, estos datos se constataron con los servicios de apoyo que brinda la ambulancia, en la que también, desde hace unos meses, se detectaron entre los casos de mayor incidencia, los relacionados con motociclistas.