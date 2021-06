Registran docenas de robos de bicicletas para renta en capital de SLP

El ayuntamiento de San Luis Potosí registró docenas de robos de bicicletas de la empresa Yoy Bike Sharing, que presta el servicio de renta bajo el Sistema de Movilidad de Bicicleta Compartida, informó el alcalde interino, Alfredo Lujambio.

Lujambio Cataño, quien concluirá con el cargo temporal este 21 de junio tras el regreso de Xavier Nava, indicó que los hurtos se han controlado debido a que las bicicletas cuentan con un sistema de geolocalización, el cual ha permitido dar con su paradero e inclusive arrestar a quienes se las llevaron.

"Llamamos a la ciudadanía a que sí lo use adecuadamente, para que haya más opciones en la ciudad y podamos usar ese tipo de bicicletas", agregó.

Indicó que han recibido buenos comentarios del préstamo de servicios que otorga Yoy Bike Sharing con la renta de este medio de transporte sustentable, del cual destacó que el gobierno municipal no percibe beneficio económico alguno, por lo que no se prevé, al menos por parte del ayuntamiento capitalino, que se suspenda el servicio.