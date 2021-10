Registro catastral tiene 13 años de rezago; actualización implicará ajuste a los valores catastrales

"El municipio de San Luis Potosí no tiene actualizada su cartografía; entonces imaginen la ciudad hace 13 años, qué había y qué no, es decir, plazas comerciales, industria, desarrollos inmobiliarios, etcétera. No quiere decir que no estén dados de alta en el Registro, sino que los datos no están actualizados", explicó.

Este rezago de 13 años, dijo, impide actualizar los valores catastrales, que no significa aumentar impuestos, sino poner al día la base gravable de cada propiedad. Puso el ejemplo de una casa habitación a la que en los últimos 13 años se le haya construido un segundo piso, una alberca o que haya ampliado su terreno, y que sin embargo, su dueño o dueña sigue pagando lo mismo al Ayuntamiento.

Otro aspecto que resaltó es que el Registro Catastral no está ligado al Registro Público de la Propiedad y del Comercio, desconexión que, dijo, genera una irregularidad tremenda, porque ambos registros deben ser estar ligados por ley.

Reveló que de la mano con Banobras, se hicieron 10 ejercicios de actualización en campo, es decir, con propiedades reales, y se halló, por ejemplo, que una empresa de la Zona Industrial tiene registrados tres mil 400 metros cuadrados de propiedad, pero en la realidad cuenta con 12 mil metros cuadrados.

Con la actualización de los valores catastrales mejorarán los ingresos municipales.

El Comité Técnico Catastral quedó integrado por funcionarios municipales de primer nivel, regidoras, regidores, síndicos y representantes de cámaras empresariales del sector de la construcción, vivienda, del notariado público y de la academia representada por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.

Durante la instalación del Comité Técnico Catastral en el patio del Palacio Municipal, el alcalde Enrique Galindo Ceballos pidió que este organismo no exista sólo de membrete, ya que hay mucho trabajo por delante para abatir 13 años de rezago en el Registro Catastral, lo que impide que se cobre a la ciudadanía lo que en realidad corresponde por sus propiedades.