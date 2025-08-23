Reglamento de Tránsito incluirá regularización de scooters

Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital potosina, señaló que el nuevo Reglamento de Tránsito contemplara la regularización de scooters y otra clase de vehículos de electromovilidad.

"Toda esta regulación en el tema de los vehículos eléctricos, ya sean los famosos scooters, todos ya están contemplados en el nuevo Reglamento de Tránsito, nosotros estamos catalogando en razón del tamaño y de la velocidad que puedan alcanzar".

El comisario municipal destacó que esta categorización busca regularizar el uso de esta clase de vehículos para que los mismos puedan circular por determinadas zonas. Asimismo, destacó que se busca cuidar la convivencia de la electromovilidad con los peatones.

"Lo que estamos haciendo es buscar un punto medio para que se regule el tema de los vehículos eléctricos, pero a la vez proteger el tema de las personas peatones". Afirmó que la propuesta para el nuevo reglamento ya está concluida, por lo que actualmente se mantiene en proceso de socializar la normativa con diversos sectores sociales.

Detalló que algunos vehículos deberán portar con la normativa del reglamento de tránsito, tales como la portación de placas, luces, casco, etc, a fin de que cumplan con estos requisitos y garantizar la seguridad de los usuarios urbanos.