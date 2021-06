Regresa 50% de burócratas a sus oficinas

El titular de la Secretaría General de Gobierno, Jorge Daniel Hernández Delgadillo, informó que luego de llegarse a un acuerdo entre la Oficialía Mayor y el sindicato mayoritario del Gobierno de San Luis Potosí, a partir de esta semana regresaron a labores presenciales por lo menos el 50% de los trabajadores de la administración estatal.

Explicó: "de acuerdo con la comisión integrada por decreto en la que participa la secretaría general, la oficialía mayor, la secretaría de salud y el propio sindicato mayoritario, se estableció que regresaran a oficinas por lo menos el 50% de los trabajadores de la administración, especialmente los que no tienen o tienen factores de riesgo menores".

Dijo además, que a lo largo de la pandemia y desde que se decretó el confinamiento la mayor parte de la burocracia estatal han estado laborando desde sus domicilios, por lo tanto la gran mayoría de los trabajos y proyectos no sufrieron retrasos ni mucho menos se detuvo lo que no ha afectado al funcionamiento del aparato estatal.

Añadió que temas como el otorgamiento de concesiones de taxis si se vio afectado, pero ahora que se regresó a semáforo verde se ha retomado, por lo que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya se puso en marcha para poder cumplir con este procedimiento y entregar todas las concesiones y concluir antes del final de la administración.