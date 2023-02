Regresa a la UASLP la campaña de donación de sangre; inicia en la FCC

Luego de dos años de pandemia, el área de Servicios de Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), "Unisalud", retomó la campaña anual de donación de sangre que se realiza en las diversas facultades de la máxima casa de estudios del estado, para apoyar al banco de sangre de la entidad potosina, con la recaudación de paquetes globulares.

La primera jornada de la campaña "Donación altruista de sangre 2023" se desarrolló en la Facultad de Ciencias de la Comunicación en el poniente de la capital potosina, en donde alumnos y trabajadores administrativos desde las 8:00 horas de este 23 de febrero acudieron en ayuno para poder contribuir a los niños, niñas y adolescentes con cáncer en San Luis Potosí, que por sus tratamientos oncológicos requieren de transfusiones sanguíneas.

Acorde con lo explicado por la doctora Monserrath Castro, integrante del departamento de Univalores, la campaña además de colectar paquetes globulares que este año se destinarán a los menores potosinos que padecen cáncer, busca fomentar en los alumnos y personal administrativo la cultura de la responsabilidad social, con el objetivo de que "se den cuenta de que la importancia de nuestras acciones tienen un impacto grandísimo en nuestra sociedad y que con estos pequeños actos podemos apoyar muchísimo".

Valores por los que Alan Fernández, estudiante de Ciencias de la Comunicación, se vio motivado a donar parte de su sangre para la salud de un niño, niña o adolescente con un padecimiento oncológico, pues dijo que tras esta primera donación continuará donando de manera altruista de su sangre en el banco de sangre del estado.

"Lo que más me parece triste es que se tengan que tomar estas acciones (como la jornada de donación altruista en las facultades de la UASLP) en vez de acudir voluntariamente a donar, pero las donaciones son muy pocas y no hay apoyo, qué bueno que se está haciendo algo y que nosotros los estudiantes estamos haciendo algo", comentó.

Los requisitos para poder donar en las próximas campañas se difundirán a través de las redes sociales de la UASLP, según lo comentado por el doctor Alberto Espinoza del Río, jefe del departamento de Unisalud, son: ser mayor de 18 años y menor de 60 años, ser una persona sana, esperar seis meses en caso de haberse realizado un tatuaje o perforación, no haber consumido alcohol en las últimas 48 horas, haber realizado ayuno mínimo de 4 horas, no estar embarazada y notificar sobre la toma de algún medicamento para ver si se puede o no.

Espinoza del Río adelantó que la campaña de donación altruista se llevará a seis facultades de la UASLP este 2023, en donde se espera la participación de un gran número de alumnos y docentes para apoyar a las niñas, los niños y adolescentes con cáncer del estado. Esta campaña lleva más de 10 años aplicándose en los campus de la UASLP, sin embargo, por la pandemia se había interrumpido.