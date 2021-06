Regreso a clases no reactivará economía en Centro Histórico: Rosillo

Aunque colegios particulares de distintos niveles educativos en San Luis Potosí ya han comenzado a retomar las actividades escolares de forma presencial bajo un formato híbrido, y se estima que la próxima semana sean más escuelas del orden público, como privadas las que reciban a sus alumnos, esto no ha generado algún repunte en los comercios dedicados a la venta de artículos escolares en el primer cuadro de la capital potosina.

Los negocios afiliados a la agrupación comercial "Nuestro Centro", se encuentran a la expectativa de que se reanuden las clases presenciales en el estado, sin embargo, de momento no reportan actividad extraordinaria en la demanda de los insumos escolares en los últimos días, aseguró en entrevista la presidenta de la misma, Amparo Rosillo Izquierdo.

Estimó que será hasta el mes de agosto, cuando inicie el nuevo ciclo escolar cuando pueda registrarse una posible reactivación, ya que, si se regresa a clases la próxima semana es poco menos de un mes lo que falta para concluir el año escolar, por lo que descartó que se dé una compra de útiles, calzado o uniforme para el regreso a aulas.

"Es una buena noticia pero esto no quiere decir que habrá una reactivación para los comercios de estos giros, creemos que ya cuándo podría darse una mayor compra es cuando inicie el próximo ciclo, siempre y cuando existan las condiciones para que haya un regreso presencial", añadió.

Finalmente, Amparo Rosillo recordó que a causa de la contingencia sanitaria, los comercios como papelerías, zapaterías y tiendas de uniforme se vieron significativamente afectadas pues los alumnos salieron de las aulas para un fin de semana largo en marzo del 2020 y a la fecha no han podido regresar.