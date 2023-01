Regreso a clases no se posterga, reiteran autoridades

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., enero 7 (EL UNIVERSAL).- Ante el anuncio del gobernador Ricardo Gallardo Cardona y de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE) de postergar el regreso a clases de manera presencial por el incremento de casos de Covid-19, los padres y madres de familia se preguntan si habrá más días de asueto.

Lo primero a considerar es que en el calendario escolar 2023 SLP se contemplan 190 días de clases.

En el documento que publicó la dependencia se estableció el periodo vacacional de invierno del 19 al 30 de diciembre del 2022.

Sin embargo, en la semana del 2 al 6 de enero se realiza el Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes; esto provocó unas vacaciones de fin de año "extendidas" para los alumnos.

Ante la sexta ola de casos por coronavirus, la Secretaría de Salud del estado de San Luis Potosí recomendó que el retorno a clases programado para el próximo 9 de enero sea de forma híbrida.

¿Se modificó el calendario escolar 2023 SLP?

La SEGE aseguró que el calendario escolar 2023 en SLP no será modificado. El regreso a clases permanece para este próximo lunes 9 de enero, pero será a través del modelo híbrido por una semana, es decir, del 9 al 13 de enero bajo este esquema en todos los sistemas educativos del nivel básico.

Lo anterior no quiere decir que no habrá clases o vacaciones extra, sólo se determinará un regreso presencial escalonado.

En un comunicado expresó lo siguiente:

"La comunidad educativa retornará a las aulas con clases presenciales y a distancia, la medida adoptada será para prevenir un incremento de contagios de Covid-19 y enfermedades respiratorias de temporada".

El director de cada plantel determinará la dinámica a aplicar en su escuela.

Es necesario que los padres y madres se pongan en contacto con las autoridades y saber si los hijos regresan a clases de forma semipresencial, escalonada o virtual, según sus propias condiciones.

Además, este ajuste se tiene previsto únicamente por una semana, por lo que el regreso de forma presencial al cien por ciento será el 16 de enero.

En caso de asistir a las aulas, se deberán adoptar protocolos como el uso de cubrebocas obligatorios y filtros sanitarios.