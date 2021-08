Regreso a clases provoca rechazo

En su perfil de la red social Facebook, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) recibió más de 90 comentarios adversos para la afirmación de su titular, Joel Ramírez Díaz, de que este lunes se volvería a clases presenciales "de manera responsable y ordenada, con protocolos y acciones claras".

Algunos de los comentarios subrayaron la falta de acceso al agua en las escuelas, especialmente en el medio rural, insumo sin el cual es imposible desinfectar las superficies y espacios que usarán las y los estudiantes cuyos padres decidan mandarlos a las aulas.

También se reclama que insumos supuestamente prometidos por la SEGE como gel antibacterial, cloro, cubrebocas y otros, hasta el viernes pasado no habían llegado a los centros escolares.

En otros comentarios se critica que los inspectores de zona "sólo se dieron la vuelta para justificar la visita" pero que en realidad no tomaron nota puntual de las carencias de servicios e insumos para evitar contagios virales.

Se pidió al gobernador Juan Manuel Carreras López y al secretario Ramírez Díaz que visiten en persona las escuelas para que constaten una realidad que no se ve "desde atrás de un escritorio" y les advirtieron que ellos serán responsables directos de los contagios que pudieran presentarse en las próximas semanas en el ámbito escolar.

La publicación del secretario de Educación, fijada desde el viernes 27 de agosto, llevaba hasta ayer 98 reacciones de "me enoja"; 58 de "me divierte"; 42 "me gusta"; 10 "me entristece" y cuatro "me sorprende", para un total de 212 reacciones.

Salud defiende medida

El titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Miguel Lutzow Steiner, advirtió que en la revisión de protocolos las escuelas están obligadas a evitar aglomeraciones de alumnos y a no realizar ceremonias cívicas.

El regreso a clases, también obliga a evitar que los estudiantes sean enviados por sus papás o con su permiso a fiestas el fin de semana, también a evitar actividades sociales por las tardes o por las mañanas, porque representarán garantías para evitar riesgos de contagio

de coronavirus.

Explicó que para el caso del Sector Salud hay un punto importante de prevención que deberá atenderse, y es el hecho de que los propios usuarios cuiden los espacios educativos, y se debe partir del entendido de que para que sea seguro el espacio, no sólo debe trabajarse dentro de las escuelas, sino que también es fundamental afuera de las escuelas.

Aseguró que los contagios no necesariamente se dan en los sitios donde hay protocolos, sino en fiestas, en reuniones y en actividades sociales, y por eso es importante cuidar el espacio educativo y evitar a toda costa las actividades que ponen en riesgo la salud de niñas, niños y adolescentes.