Regreso a las aulas será sólo voluntario

Independiente de que exista determinado semáforo epidemiológico, el regreso a clases presenciales el 30 de agosto próximo dependerá exclusivamente de la decisión de las y los tutores, es decir, no será obligatorio, precisó Mario Gabriel Rosales Bueno, presidente de Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPF).

Mediante un comunicado, el secretario de Educación de Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, informó que durante las sesiones de la LIII Reunión Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas, en la Ciudad de México, se anunció que "el regreso a clases se llevará a cabo el lunes 30 de agosto, de forma presencial, responsable y ordenada en los términos que dispongan las autoridades sanitarias".

Aseguró que derivado de acuerdos, la educación habrá de ser considerada una actividad esencial, el SNTE manifestó el compromiso del magisterio nacional en este regreso a clases y los padres de familia y/o tutores que decidan enviar voluntariamente a sus hijas e hijos a la escuela, "deberán firmar una carta compromiso de asistencia voluntaria y corresponsabilidad que será entregada en el plantel escolar".

Por su parte, el representante local de padres de familia Gabriel Rosales Bueno explicó que las determinaciones de cada plantel escolar dependerán de las condiciones del mismo, es decir, si hay suministro de agua potable, baños, suficiencia de productos de limpieza y mobiliario, pues en el aislamiento algunas escuelas fueron vandalizadas.

Aunque no hay una cantidad específica, reportó que existan complejos educativos que sí regresarán a las instalaciones físicas, toda vez que los padres de familia acreditaron la existencia de seguridad sanitaria para los escolares.

Contrastó que hay varias escuelas donde los alumnos y profesores desean reincorporarse a la convivencia personal, sin embargo, los espacios físicos no son los adecuados.

Aclaró que todas las asociaciones de cada centro escolar mantienen comunicación con la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), en aras de conocer el protocolo sanitario, la capacidad de asistencia, horarios y otros aspectos relevantes.

"Todo es voluntario, nada va a ser obligatorio, los padres de familia son los que determinan si quieren o no mandar a sus hijos a la escuela. Nosotros como asociación estatal no podemos decir si sí o si no", concluyó.