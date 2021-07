Regreso de SLP a semáforo amarillo se vislumbraba: Canaco

Luego de que se anticipara que esta entidad pasará a semáforo amarillo a partir del 19 de julio, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur), delegación San Luis Potosí, Juan Servando Branca, lamentó que nuevamente este sector se verá afectado por las restricciones que deberán aplicarse para contrarrestar el número de contagios.

Consideró que el cambio a amarillo es algo que ya se vislumbraba; sin embargo, hizo un llamado a la población a no relajar las medidas sanitarias, porque retroceder afecta a todos los sectores y ya se tuvo la experiencia en 2020, y en los primeros meses de 2021, las limitaciones y restricciones de horarios que se tienen, lo que incide en la economía.

"Desde Canaco vemos realmente que este retroceso nos pone en alerta de que cada quien debemos asumir la responsabilidad, no relajarnos en los cuidados personales, realmente respetar la sana distancia.

"En verdad, a nadie nos conviene volver al semáforo en color naranja y mucho menos al rojo porque, de lo contrario, se pone en riesgo la economía de todos", enfatizó.

Branca Gutiérrez insistió en que la ciudadanía debe entender que esta pandemia todavía no termina y, aunque ha avanzado la vacunación contra el coronavirus, tampoco es garantía para que esto culmine, porque el uso constante de gel antibacterial o lavado de manos, la sana distancia y el uso de cubrebocas deben mantenerse.

Incluso, refirió que el servicio hospitalario no debe colapsarse, aunado a que el personal médico y de enfermería está cansado, pues desde hace 16 meses que inició esta pandemia ha permanecido en la primera línea de batalla.

Agregó que de parte de la cámara seguirán con las campañas de cuidado y de no relajar más las medidas sanitarias entre sus afiliados y ciudadanía en general.