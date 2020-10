Rehabilitan fachadas de Álvaro Obregón y retiran anuncios y toldos no autorizados

Continúan los trabajos de recuperación y rehabilitación de fachadas de las calles que se encuentran en el Centro Histórico.

La cuadrilla municipal ya trabaja en la calle Álvaro Obregón, la cual será rehabilitada desde Escobedo hasta Avenida Reforma, en donde también se retirarán anuncios, publicidad y toldos no autorizados, todo ello bajo los lineamientos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

La directora de la Unidad de Gestión del Centro Histórico – UGCH -, Rocío Zavala García, explicó que los objetos que son retirados se entregan a los propietarios y se les apoya para trasladarlos a donde indiquen, además se les presentan propuestas para que sus anuncios cumplan con las indicaciones de la citada dependencia federal.

Resaltó que no se cobra por retirarlos ni tampoco se impone una multa por no cumplir las adecuaciones, pues se trata de un programa de rehabilitación y no de recaudación.