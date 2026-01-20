logo pulso
Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II

Buscan mejorar el suministro de agua en Soledad y el norte de la capital.

Por Redacción

Enero 20, 2026 05:20 p.m.
A
Rehabilitan pozos Rivera y Jacarandas II

INTERAPAS reportó avances en la rehabilitación de los pozos Rivera, en Soledad de Graciano Sánchez, y Jacarandas II, al norte de la capital, con el objetivo de mejorar el suministro de agua en las zonas que dependen de estas fuentes.

De acuerdo con el organismo operador, los trabajos se realizan de manera alternada en ambos pozos y continúan este martes, como parte de las labores para restablecer el envío de agua por red una vez que concluyan las maniobras técnicas.

Mientras se completa la rehabilitación, INTERAPAS informó que mantiene el abastecimiento mediante camiones cisterna para las colonias afectadas y pidió comprensión a la población ante las molestias temporales que puedan generarse.

El organismo indicó que informará sobre el avance de los trabajos y la reactivación de los pozos conforme se restablezca el servicio.

