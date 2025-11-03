Relevo en la Subsecretaría de Gobernación estatal

El Gobierno del Estado realizó un nuevo ajuste en su estructura: Miguel Ángel García Amaro fue designado subsecretario de Gobernación, en sustitución de Jorge Vega Arroyo, quien ocupó el cargo durante cuatro años. La toma de protesta fue encabezada por el secretario general de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez.

De acuerdo con la Secretaría General de Gobierno, el relevo busca mantener la operación institucional y reforzar la atención a los temas de gobernabilidad que dependen de esa área.

García Amaro se desempeñaba como titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), donde trabajó en la atención a colectivos y organizaciones civiles vinculadas con la defensa de derechos humanos.

Torres Sánchez adelantó que en los próximos días se abrirá la convocatoria para elegir a quien encabezará la CEEAV, con la participación de agrupaciones dedicadas a la atención de víctimas.

El funcionario reconoció la labor de Jorge Vega Arroyo y afirmó que ambos continuarán colaborando con la administración estatal desde sus respectivos ámbitos.

