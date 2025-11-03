Remueven a García Amaro de la CEEAV

Miguel Ángel García Amaro, dejará la titularidad de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), a fin de incorporarse a la Subsecretaría de Gobernación de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Así lo informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien complementó que sustituye a Jorge Vega Arroyo, ahora extitular de esa área.

Atajó que la remoción de Vega Arroyo no se debió a un bajón de desempeño en la función gubernamental, sino a enroques "normales" y para poner "bríos nuevos" en dicha subsecretaría.

En entrevista, informó que desde el Gobierno del Estado se socializará con colectivos y organizaciones ciudadanas el nombramiento del o la comisionada, cuyo procedimiento lo realizará el Congreso del Estado.

El 12 de mayo de 2022, el Pleno del Congreso del Estado eligió por 26 votos a favor de García Amaro como titular de la CEEAV, para el período del 13 de mayo de 2022 al 12 de mayo de 2027.