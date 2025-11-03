logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

Fotogalería

Esto es lo que se sabe del asesinato de Carlos Manzo

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Remueven a García Amaro de la CEEAV

Gobierno socializará con colectivos y organizaciones el nombramiento de el o la comisionada, dijo Torres Sánchez

Por Rubén Pacheco

Noviembre 03, 2025 01:10 p.m.
A
Remueven a García Amaro de la CEEAV

Miguel Ángel García Amaro, dejará la titularidad de la Comisión Estatal Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEEAV), a fin de incorporarse a la Subsecretaría de Gobernación de la Secretaría General del Gobierno del Estado.

Así lo informó J. Guadalupe Torres Sánchez, titular de la Secretaría General del Gobierno del Estado, quien complementó que sustituye a Jorge Vega Arroyo, ahora extitular de esa área.

Atajó que la remoción de Vega Arroyo no se debió a un bajón de desempeño en la función gubernamental, sino a enroques "normales" y para poner "bríos nuevos" en dicha subsecretaría.

En entrevista, informó que desde el Gobierno del Estado se socializará con colectivos y organizaciones ciudadanas el nombramiento del o la comisionada, cuyo procedimiento lo realizará el Congreso del Estado.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El 12 de mayo de 2022, el Pleno del Congreso del Estado eligió por 26 votos a favor de García Amaro como titular de la CEEAV, para el período del 13 de mayo de 2022 al 12 de mayo de 2027.

Es decir, todavía le faltaban por concluir dos años y dos meses en el organismo de atención a víctimas de delitos y derechos humanos.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Evento charro, por seguridad no por favoritismos: Gallardo
Evento charro, por seguridad no por favoritismos: Gallardo

Evento charro, por seguridad no por favoritismos: Gallardo

SLP

Rubén Pacheco

El gobernador aseguró que el campeonato vaya a implicar erogaciones para la administración estatal

Alcalde de Huehuetlán, el único con custodia de la GN
Alcalde de Huehuetlán, el único con custodia de la GN

Alcalde de Huehuetlán, el único con custodia de la GN

SLP

Rubén Pacheco

Torres Sánchez presume que hay de tranquilidad y prevención delictiva, contrastando con la inseguridad en Michoacán

Oposición cuestiona estrategia de seguridad tras homicidio de alcalde
Oposición cuestiona estrategia de seguridad tras homicidio de alcalde

Oposición cuestiona estrategia de seguridad tras homicidio de alcalde

SLP

Samuel Moreno

El PRI calificó como inconcebible que se sigan registrando asesinatos como el de Carlos Manzo

Frustran 71 bailes en vía pública en última semana
Frustran 71 bailes en vía pública en última semana

Frustran 71 bailes en vía pública en última semana

SLP

Rolando Morales

Operativo en panteones de Saucito se desarrolló sin problemas durante festividades