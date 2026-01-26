Renuncia de Aranza Puente, "una traición al electorado": PAN

La dirigente estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí, Verónica Rodríguez Hernández, afirmó que la renuncia de la diputada Aranza Puente Bustindui a las filas blanquiazules responde a una decisión personal derivada de una ruptura ideológica, y no a una acción de exclusión desde la dirigencia, al tiempo que calificó el hecho como una traición no solo al partido, sino al electorado que llevó al PAN al Congreso local por el Octavo Distrito.

En conferencia de prensa, Rodríguez Hernández sostuvo que cuando se deja de creer en los principios del humanismo político y en la doctrina de Acción Nacional, "es cuando se toman decisiones personales que en nuestro partido se respetan", aunque dejó en claro que la dirigencia no comparte que quienes abandonan al PAN "ya no se sientan panistas".

La líder estatal centró su principal preocupación en las y los ciudadanos del Octavo Distrito local, a quienes envió un mensaje de respaldo político tras la salida de la legisladora. "No están solos. El Partido Acción Nacional los va a seguir acompañando", aseguró, al anunciar una serie de recorridos territoriales por dicho distrito y por la capital potosina.

Rodríguez Hernández informó que estas actividades se realizarán de manera coordinada entre el Comité Directivo Estatal y el grupo parlamentario del PAN en el Congreso del Estado, con la participación del coordinador Rubén Guajardo y de los diputados Marcelino Rivera y Mireya Vancini, a quienes agradeció su respaldo. Subrayó que la intención no es "pasear" a los legisladores, sino atender directamente a la militancia y al electorado panista.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La dirigente estatal fue enfática al señalar que la renuncia de Puente Bustindui no solo representa una ruptura con el partido, sino una falta de congruencia con las y los ciudadanos que confiaron su voto al PAN; "es una traición al electorado que permitió que Acción Nacional ocupara un espacio en el Congreso del Estado", afirmó.

En este contexto, retomó el llamado del dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, para abrir las puertas del partido a perfiles ciudadanos que representen con dignidad sus siglas, no solo por afinidad doctrinaria, sino por su forma de actuar y de vivir los valores panistas.