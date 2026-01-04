Renuncia director de Interapas

Jorge Daniel Hernández Delgadillo presentó su renuncia como Director General a la Junta de Gobierno de Interapas, informó la dependencia.

El sorpresivo anuncio señala que el ahora exfuncionario "expresó que su determinación de concluir su responsabilidad al frente del organismo intermunicipal de agua, obedece a motivos estrictamente personales y de salud".

El organismo indicó que será el máximo órgano de gobierno del organismo operador del agua quien dará el trámite correspondiente y determine lo conducente.

