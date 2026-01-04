logo pulso
Renuncia director de Interapas

Jorge Daniel Hernández, ahora exdirector argumentó motivos personales y de salud.

Por Pulso Online

Enero 04, 2026 06:13 p.m.
A
Jorge Daniel Hernández Delgadillo presentó su renuncia como Director General a la Junta de Gobierno de Interapas, informó la dependencia.

El sorpresivo anuncio señala que el ahora exfuncionario "expresó que su determinación de concluir su responsabilidad al frente del organismo intermunicipal de agua, obedece a motivos estrictamente personales y de salud".

El Realito presenta su primera falla

Se activó un protocolo de atención en la zona afectada, señaló Interapas

El organismo indicó que será el máximo órgano de gobierno del organismo operador del agua quien dará el trámite correspondiente y determine lo conducente.

