Renuncia director de Interapas
Jorge Daniel Hernández, ahora exdirector argumentó motivos personales y de salud.
Jorge Daniel Hernández Delgadillo presentó su renuncia como Director General a la Junta de Gobierno de Interapas, informó la dependencia.
El sorpresivo anuncio señala que el ahora exfuncionario "expresó que su determinación de concluir su responsabilidad al frente del organismo intermunicipal de agua, obedece a motivos estrictamente personales y de salud".
El Realito presenta su primera falla
Se activó un protocolo de atención en la zona afectada, señaló Interapas
El organismo indicó que será el máximo órgano de gobierno del organismo operador del agua quien dará el trámite correspondiente y determine lo conducente.
