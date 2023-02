Repondrán proceso al extitular de Salud

El Tribunal Colegiado del Noveno Circuito en materia penal desechó un recurso de revisión de la Secretaría de Salud del Estado a la sentencia del Juzgado Cuarto que ordenó reponer desde la audiencia inicial el proceso penal al ex titular de los Servicios Estatales de Salud, Miguel Ángel Lützow.

El Juzgado Cuarto invalida el inicio del proceso penal anterior fincado al ex funcionario porque se le negó la defensa que él decidió tener y en su lugar le asignaron a una defensora de oficio que no conocía el expediente, mismo que tampoco conoció el acusado.

El ex funcionario fue detenido el 3 de mayo de 2022, bajo los cargos de ejercicio abusivo de funciones y asociación delictuosa, por la supuesta compra indebida de varios tambos de un químico para el combate al mosquito transmisor del dengue.

El día de la audiencia inicial, el imputado le hizo notar al juez de control que no estaba presente su defensora; el juez justificó el hecho de que la abogada no estuviera y le asignaron a la defensora de oficio a la que no se dio acceso al expediente siquiera. Luego la defensa seleccionada el ex funcionario tampoco pudo siquiera establecer una estrategia de defensa porque no le dio acceso al expediente.

El secretario de Salud y el titular jurídico de la institución recurrieron la sentencia del Juzgado Cuarto en el Tribunal Colegiado Penal, a favor del ex titular de Salud, pero el Tribunal confirmó que al no permitirse el acceso a la carpeta de investigación al imputado ni a su defensora, ésta ni siquiera pudo entablar estrategia alguna y se transgredió el derecho del imputado a una defensa adecuada, razón por la cual se dispuso la reposición del procedimiento para los efectos de que se convoque a una nueva audiencia inicial en el que se respete cabalmente el derecho de defensa en la vertiente destacada.

El Tribunal desechó el recurso de revisión interpuesto por los Servicios de Salud de San Luis Potosí (como parte ofendida) en contra de dicha sentencia y citó para el viernes a audiencia para la repetición del acto de vinculación a proceso o en su caso de libertad para el ex secretario de Salud.