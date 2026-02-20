Reponen adoquín en Álvaro Obregón tras reparación de toma

El Gobierno de la Capital informó que concluyeron los trabajos en la calle Álvaro Obregón, luego de la reparación de una toma de agua potable realizada por Interapas.

El director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), Jesús Becerra, y el coordinador de la Cuadrilla de Respuesta Inmediata, Enrique Cepeda, señalaron que, tras la intervención del organismo operador, se repuso el adoquín que fue retirado para efectuar la reparación.

Acciones para garantizar seguridad y movilidad

La acción tuvo como propósito restituir las condiciones originales del pavimento y garantizar la seguridad peatonal y vehicular en la zona.

De acuerdo con la autoridad municipal, la instrucción fue evitar que las calles del Centro Histórico queden con escombro o sin el cierre adecuado después de trabajos en la red hidráulica, a fin de preservar la imagen urbana y la movilidad.